[Aktualisiert um 18.45 Uhr]Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagmittag beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim-Feudenheim so schwer verletzt worden, dass sie später im Krankenhaus an ihren Verletzungen starb. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der Unfall habe sich gegen 13.30 Uhr in der Nähe der Haltestelle Talstraße ereignet. Näheres zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht sagen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Linie 7 war einige Stunden lang gesperrt.