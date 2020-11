Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagmittag beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim-Feudenheim lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr in der Nähe der Haltestelle Talstraße. Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Linie 7 ist derzeit gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Der Verkehrsdienst Mannheim hat, mit Unterstützung eines amtlichen Gutachters, die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.