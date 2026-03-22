Eine 42 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bornheim am Samstagvormittag leicht verletzt worden. Der Unfall sei passiert, als gegen 1.30 Uhr ein Lastwagenfahrer die abknickende Vorfahrt der Frau an der Einmündung der Bruchwiesenstraße in die Straße In der Viehweide (hinter Hornbach, bei APL) missachtet habe. Das 10 Jahre alte Kind der Frau, das mit ihr im Auto saß, sei ebenso wie der 54 Jahre alte Lastwagenfahrer nicht verletzt worden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro; das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Der Lastwagenfahrer, der seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.