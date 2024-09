Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der K27 von Römerberg in Richtung Dudenhofen ist ein 84 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 61-jähriger Autofahrer auf der K27 unterwegs, als der Pedelecfahrer an der Einmündung eines Feldwegs die K27 überqueren wollte. Dabei schätzte der Pedelecfahrer den Abstand des herannahenden Autos falsch ein und fuhr auf die Fahrbahn. Der Autofahrer leitete eine Bremsung ein und wich nach links auf den Grünstreifen aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 84-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die K27 musste anschließend für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2700 Euro.