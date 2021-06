Einen Unfall mit Fahrerflucht am Neunkircher Kreuz meldet die Polizei vom Montagnachmittag, 14. Juni, gegen 16.45 Uhr. Von Limbach/Zweibrücken her kommend, war eine Autofahrerin mit ihrem rosé-goldfarbenen Saarbrücker Seat Ibiza in Fahrtrichtung Neunkirchen unterwegs. Am Neunkircher Kreuz, in Höhe der Überleitung zur A 6 nach Saarbrücken, sei unvermittelt ein grauer Renault Clio mit französischem Kennzeichen direkt vor dem Seat von der Überholspur auf die Überleitung gezogen. Es kam zum Blechkontakt der beiden Autos. Der Renault Clio habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.