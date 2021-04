Eine folgenreiche Spritztour, die CDU nach Söders Bewerbung um die Kanzlerkandidatur unter Druck und wieder freie Fahrt auf der A6.

Verkehr auf der A 6 rollt wieder

Der Verkehr auf der A 6 rollt wieder ungestört. Am späten Sonntagnachmittag ist die Totalsperrung zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach vorzeitig aufgehoben worden. Zum Artikel

Sowohl Laschet als auch Söder zur Kanzlerkandidatur bereit

CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder wollen rasch eine einvernehmliche Lösung für ihre konkurrierenden Ansprüche auf die Kanzlerkandidatur finden. Erstmals verkündet der bayerische Ministerpräsident öffentlich, dass auch er bereitsteht. Zum Artikel

„Querdenker versammeln sich trotz Verbot am Domplatz

Das von der Stadt Speyer ausgesprochene Verbot der „Querdenker“-Demonstration hat Anhänger der Gruppe am Samstag nicht davon abgehalten, sich um den Domplatz zu versammeln. Zum Artikel

Handfester Streit wegen Party am Jugendplatz

Zu einem Streit zwischen feiernden Jugendlichen und einem Anwohner kam es am späten Samstagabend am Jugendplatz auf dem Brückenberg in Hohfröschen. Zum Artikel

Positives Fazit nach Wein@Dom

2000 Weinpakete, 5000 Aufrufe im Netz, 1000 Zuschauer, die langfristig bei der Erstauflage von Wein@Dom dabeigeblieben sind – diese Bilanz stellt Joseph Greilinger von Pfalzwein e.V. zufrieden. Zum Artikel

15-Jähriger verursacht hohen Schaden bei Spritztour mit Papas Auto

Ein 15-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat in der Nacht zum Sonntag im Neustadter Stadtteil Lachen-Speyerdorf bei einer illegalen Spritztour einen Schaden von 8000 Euro verursacht. Zum Artikel