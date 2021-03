Der Lockdown soll verlängert werden. In Ludwigshafen gilt wieder eine Ausgangssperre. Im Saarland hat die Polizei einen tonnenschweren Traktor verfolgt.

Ausgangssperre gilt ab Montag: Inzidenzwert bei knapp 150

Ab Montag gilt in Ludwigshafen wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Nur noch mit einem triftigen Grund dürfen sich Bürger dann noch im Freien aufhalten.

Hier weiterlesen

Pirmasenser Händler warten noch mit Klage

Pirmasenser Händler warten noch mit Klage

Sollten die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels nicht den Bedürfnissen des Handels entsprechen, sollen ohne Zeitverzug die notwendigen juristischen Schritte eingeleitet werden.

SPD-Länder wollen Lockdown offenbar bis April verlängern

SPD-Länder wollen Lockdown offenbar bis April verlängern

Bei den Corona-Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Montag soll nach dem Willen der SPD-regierten Länder über eine generelle Verlängerung der geltenden Lockdown-Regelungen bis in den April gesprochen werden.

Polizeiautos jagen Betrunkenen auf tonnenschwerem Traktor

Polizeiautos jagen Betrunkenen auf tonnenschwerem Traktor

Am frühen Samstagmorgen, 20. März, hat die Polizei im saarländischen Losheim einen Betrunkenen verfolgt, der auf einem acht Tonnen schweren Traktor durch die Gegend brauste.

Fohlendrama wegen Herpesvirus: Geboren um zu sterben

Fohlendrama wegen Herpesvirus: Geboren um zu sterben

Das Equine Herpesvirus wütet. 14 Pferde, die in Valencia starteten, sind gestorben. Von dort brachte den Erreger unwissentlich Olympia-Kandidat Sven Schlüsselburg mit. In seinem Fohlenstall spielten sich herzzerreißende Szenen ab.

Helikopterabsturz: Ursache auch nach Zwischenbericht unklar

Helikopterabsturz: Ursache auch nach Zwischenbericht unklar

Warum ist ein zweisitziger Hubschrauber am 8. Dezember 2020 um 14.02 Uhr kurz nach dem Start am Flugplatz Speyer abgestürzt? Der Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) in Braunschweig sagt es nicht. Die Ursache soll erst im Abschlussbericht genannt werden.

Kurzzeitig vermisster Junge wieder aufgetaucht

Kurzzeitig vermisster Junge wieder aufgetaucht

Letztlich gut ausgegangen ist die Fahrt mit der S-Bahn für einen Zehnjährigen am Samstagvormittag.