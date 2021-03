Ein Großbrand im Kreis Kaiserslautern, Konsequenzen in der Masken-Affäre um einen Mannheimer Politiker und ein Wutvideo, das viral ging.

Supermarkt in Flammen

Im Landkreis Kaiserslautern ist in der Nacht auf Sonntag ein Penny-Markt ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf fünf Millionen Euro.

Kostenlose Schnelltests ab Montag

Mehr als 300 der in Rheinland-Pfalz gemeldeten 450 Teststellen seien am Montag startklar, teilte das zuständige Landesamt mit.

Masken-Affäre: Löbel tritt zurück

Der wegen einer Provision für ein Schutzmaskengeschäft scharf kritisierte Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel ist am Sonntagmorgen zurückgetreten.

Südpfälzer Schauspielerin im ZDF

Die Südpfälzerin Friederike Becht glänzt in der Hauptrolle der enorm berührenden Tragödie „Plötzlich so still“, die das ZDF am Internationalen Frauentag zeigt (Montag, 20.15 Uhr). Zur Filmkritik

„Das Virus hält sich auch nicht an Verordnungen“

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer verteidigt in einem RHEINPFALZ-Interview seinen Kurs, Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 unbürokratisch voranzutreiben.

Vergleichsweise wenige Besucher entlang der Mandelmeile

Der befürchtete Ansturm auf die Gimmeldinger Mandelmeile blieb am Wochenende aus.

Spahn: Lockerungen an Grenze des Verantwortbaren

Die aktuellen Lockerungen des Lockdowns gehen an die Grenze des Verantwortbaren – so beurteilt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im RHEINPFALZ-Interview die ab Montag wirksamen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern.

Fall Schatztruhe: Porzellan zerschlagen kann helfen

Eine Speyerer Geschäftsfrau hat mit einem Wutvideo gegen die Corona-Auflagen viele Menschen auf Facebook erreicht.