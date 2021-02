Ein mysteriöser Todesfall, das „falsche“ Neustadt und Milch, wo sie nicht hingehört. Die Nachrichten für die Pfalz am Sonntag.

Taxigast landet versehentlich im „falschen“ Neustadt

Aus Versehen ist am Samstagabend ein 24-jähiger Mann auf der Polizeiwache in Neustadt gestrandet. Nach Neustadt hatte der Mann zwar gewollt, aber nicht in das an der Weinstraße.

Milchlaster auf A63 umgekippt

Mehrere Stunden lang ist am Sonntag die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt gewesen, nachdem zwischen Göllheim und Winnweiler ein Milchlaster umgekippt war.

42-Jährige stirbt nach Sturz vom Balkon

Eine 42 Jahre alte Frau ist am Samstag in Karlsruhe über die Balkonbrüstung einer im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung gestürzt und gestorben. Die Polizei ermittelt jetzt, ob ihr Partner sie nach einem Streit in die Tiefe stürzte.

Einreiseregeln für französische Grenzregion Moselle verschärft

Im Kampf gegen die Ausbreitung gefährlicher Mutationen des Coronavirus wird die Einreise aus der französischen Grenzregion Moselle nach Deutschland erschwert.

Maskenpflicht überrascht Spaziergänger

Seit Samstag gilt für Ufer und Rheinpromenade sowie alle Kinderspielplätze im Kreis Germersheim die Maskenpflicht. Daran gehalten hat sich am Sonntag aber kaum jemand.