Edle Tropfen, kurzfristige Entscheidung, schnelle Beine und ein tödlicher Unfall. Die Nachrichten für die Pfalz am Sonntag.

Südpfälzer Weine für deutsche Diplomaten in der ganzen Welt

In deutschen Botschaften und Auslandsvertretungen in aller Welt werden wohl bald edle Tropfen von der Südlichen Weinstraße ausgeschenkt. Eine Fachjury hat eine neue Einkaufsliste zusammengestellt, die das Herz von neun Südpfälzer Winzern höher schlagen lässt.

Grundschulen im Kreis Germersheim bleiben geschlossen

Die Infektionszahlen im Landkreis steigen weiter an. Der Landrat bestimmt deshalb am Sonntag in einer Eilentscheidung, dass Grund- und Förderschulen noch mindestens eine weitere Woche geschlossen bleiben.

Hanna Klein verteidigt Titel über 3000 Meter

Hanna Klein (27) aus Edenkoben holte sich am Sonntagmittag bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in der starken Zeit von 8:54,37 Minuten erneut den Titel über 3000 Meter.

Sonne satt

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt es auch zum Start in die neue Woche freundlich und warm.

Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Zum Saisonstart hat sich am Sonntagnachmittag auf der Ortsumgehung Hochspeyer ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Eulen unterliegen Essen

Am Sonntag war das Spiel gegen Aufsteiger Tusem Essen ein wichtiges Abstiegsduell. Das haben die Eulen mit 25:26 (10:11) verloren.