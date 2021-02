Ein Auto im Badezimmer, Neues von Adler Lagertha und ein folgenreicher Streit mit 20 Beteiligten.

Versuchte Tötung: Zwei Gruppen gehen aufeinander los

Nach einem Streit mit 20 Beteiligten in Kaiserslautern ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung.

Kirchenpräsidentin Wüst in Amt eingeführt

Abschied und Neubeginn in der Evangelischen Kirche der Pfalz: In einem Gottesdienst in der Speyerer Gedächtniskirche wurden am Sonntag die neue Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst in ihr Amt eingeführt und ihr Vorgänger Christian Schad verabschiedet

Adler Lagertha: Fall zieht Kreise

Das Schicksal des Adlers Lagertha aus dem Wildpark Potzberg wird Thema des nächsten Treffens der europäischen Artenschutzbehörden sein. Das hat das Bundesamt für Naturschutz bestätigt. Mit dem Fall beschäftigt sich mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft

Unfall: Hauswand eingedrückt, Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall am frühen Sonntag gegen 4.40 Uhr ist laut Polizei in Ludwigshafen-Oppau eine Hauswand stark beschädigt und ein Mann schwer verletzt worden

Verwildertes Schaf entdeckt

Fußgänger haben am Sonntagmittag bei Albersweiler ein verwildertes Schaf entdeckt. Laut Polizei sah es so aus, als ob es schon länger unterwegs sei. Doch wem gehört das Tier?