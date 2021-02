FCK-Fans feiern Derbysieg: Polizei ermittelt

Die Polizei hat angekündigt, Videos feiernder FCK-Fans auszuwerten: Nach dem Auswärtssieg des FCK beim SV Waldhof Mannheim hatten etwa 300 Fans ihre Mannschaft am Samstag am Fritz-Walter-Stadion empfangen. Die Videos zeigen die Fans beim Abbrennen von Pyrotechnik – und beim Verstoß gegen die Corona-Regeln. Wie ein Augenzeuge den Abend erlebt hat.

Impfen: Landrat beklagt Bevorzugung großer Kliniken

Der Landrat des Kreises Bad Dürkheim und das Kreiskrankenhaus Grünstadt kritisieren, dass medizinisches Personal an kleinen Krankenhäusern noch nicht geimpft wurde – während an großen Häusern auch Beschäftigten ohne Kontakt zu Covid-19-Patienten der Impfstoff verabreicht worden sei.

Winzer fürchten Ausverkauf der Weinberge

Landwirtschaftliche Flächen sollen in der Hand von Landwirten bleiben. So will es das Grundstücksverkehrsgesetz. Die Praxis sieht anders aus.

Politologe Karl-Rudolf Korte über Politik im Lernmodus

Das Superwahljahr 2021 trifft auf die Corona-Pandemie: Was die Krise für Wahlkampf und Wahl bedeutet, warum er die Zustimmungswerte zur Corona-Politik für „geradezu erschreckend“ hält und warum Bürger jetzt mitreden müssen, erklärt Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte im RHEINPFALZ-Interview.

Wetter: Kommende Woche winterlich und kalt

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch in der kommenden Woche winterlich und kalt. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus 13 Grad.