Verbot der „Querdenker“-Demos in Speyer und Landau, eine unruhige Nacht für die FCK-Spieler, Notrufsäulen für Badeseen

Technische Lebensretter

An den Badeseen in Neuhofen stehen seit einigen Tagen Notrufsäulen. Sie sollen die beliebten Ausflugsziele nicht nur im Sommer sicherer machen. Zum Artikel

FCK: Unruhige Nacht vor dem Spiel

Die FCK-Spieler erlebten vor dem Spiel gegen den VfB Lübeck eine unruhige Nacht im Mannschaftshotel. Die Heimmannschaft entschuldigte sich danach bei den Pfälzern. Zum Artikel

„Querdenker“-Demo in Landau verboten

Sogenannte Querdenker sind an diesem Wochenende in der Südpfalz keine marschiert: Nach Speyer sind sie auch in Landau abgeblitzt. Zum Artikel

Bußgeld, Fahrverbot und Glückwünsche

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit ist ein junger Mann am Samstagmorgen auf der A650 bei Ludwigshafen geblitzt worden. Der Grund für seine Eile war einleuchtend – um eine Strafe kommt er nicht herum. Zum Artikel

Fürstensitz und Sternwarte

Der große Unbekannte: Viele kennen nicht einmal den Namen des Neustadter Hausbergs. Dabei wartet der Königsberg mit einer ebenso reichen wie geheimnisvollen Geschichte auf, deren Spuren bis heute zu sehen sind. Zum Artikel

Tödliches aus der Pfalz

Am Sonntag wird in Ludwigshafen wieder ermittelt – jenem fiktiven Fernseh-Ludwigshafen, das die Kulisse der Lena-Odenthal-Tatorte im Ersten bildet. Wir haben uns diesen und zwei weitere Fernsehkrimis vorab angesehen. Zum Artikel

Demo für den Lockdown

In Mannheim haben am Samstag – wie in 21 weiteren deutschen Städten Menschen für einen „solidarischen Lockdown“ zum Kampf gegen das Coronavirus demonstriert. Sie forderten, dass die Politik neue Prioritäten setzt. Zum Artikel

Unterwelt in Gefahr

In den Grundwasser-Reservoirs unter unseren Füßen lebt eine faszinierende Tierwelt. Für unsere Wasserversorgung sind die lichtscheuen und blinden Kreaturen von großer Bedeutung. Landauer Forscher erkunden das verborgene Biotop – und die Gefahr, die ihm durch den Menschen droht. Zum Artikel