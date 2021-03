Spielabsage in Kaiserslautern, Corona-Lockerungen in Gefahr, virtuelle Wein-Messe

Kein Samstags-Spiel auf dem „Betze“

Es sah lange so aus, als würde das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern nur um eine Stunde verschoben, doch dann wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Hier weiterlesen

Corona-Lockerungen in Gefahr

In diversen pfälzischen Städten und Kreisen drohen wegen steigender Inzidenzen wieder Einschränkungen. Hier weiterlesen

Das Robert-Koch-Institut hat den möglichen weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens berechnet – und keine guten Nachrichten. Hier weiterlesen

Derzeit sind Impfstoffdosen knapp, doch für 2022 will die Bundesregierung ein ehrgeiziges Ziel bei der Impfstoffversorgung erreicht haben. Hier weiterlesen

E-Auto in Flammen – großer Schaden

In Deidesheim hat am Samstagmorgen in E-Auto gebrannt; drei weitere Autos und ein Anhänger wurden in Mitleidenschaft gezogen. Hier weiterlesen

Winterlicher Wahlsonntag

Nach Sturm und Gewittern könnte es diesen Sonntag laut Meteorologen noch einmal recht winterlich werden in der Pfalz. Hier weiterlesen

Tausend kleine Tode im Weinberg

Winzer und Obstbauern spritzen gegen Pilzerkrankungen. Was machen die Wirkstoffe mit Insekten und anderen Kleintieren? Studien geben Hinweise: Nichts Gutes. Hier weiterlesen

Halbe Ziege gefunden – Suche nach Ursache

Tierhalter fanden im Februar eine ihrer Ziegen tot auf der Weide bei Zweibrücken. Von dem Tier war nur noch die vordere Hälfte übrig. Was den Rest gefressen hat, versuchte nun das Landesuntersuchungsamt zu klären. Hier weiterlesen

Virtuelle Weinmesse: Feuerwerke im Glas

Im vergangenen Jahr musste die Weinmesse „Wein am Dom“ abgesagt werden, dieses Jahr findet sie als „Wein@Dom“ virtuell statt. Wie das funktionieren wird: Hier weiterlesen