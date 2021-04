Lockerungen in Altenheimen

Die Bewohner der 474 Pflege- und Altenheime in Rheinland-Pfalz können voraussichtlich im Mai mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen rechnen. Zum Artikel

Kanzlerkandidatur: Laschets Choreographie

CDU-Vorsitzender Armin Laschet hat seine Truppen hinter geschart. Die Partei-Granden sind dem Ruf ihres Chefs loyal gefolgt. Doch entschieden ist die Kanzlerkandidatur damit noch nicht. Markus Söder spielt auf Zeit. Zum Artikel

„Bundes-Notbremse“ heftig umstritten

Ausgangssperren, verpflichtende Corona-Tests, strenge Kontaktbeschränkungen – überall in Deutschland sollen künftig die gleichen Pandemie-Regeln gelten. Um die Details wird noch gerungen. Manche prophezeien, die Bestimmungen könnten verfassungswidrig sein. Zum Artikel

Gutscheine für den lokalen Einkauf

Der Pirmasenser Einzelhandel will nach dem Lockdown ein Gutscheinsystem für lokalen Einkauf an den Start bringen. Zum Artikel

Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein Lkw durchbrach am Montagmorgen den Zaun am Großkraftwerk in Mannheim. Der Fahrer des Sattelzuges ist an seinen Verletzungen gestorben. Zum Artikel

Pfälzisch ist nicht gleich Pfälzisch

Wo sagt man „ich hann“ oder „ich häbb“? „Is“ oder „isch“? „Schäfle“ oder „Schäfcher“? Wer die Grenzen der verschiedenen Varianten kennt, weiß schnell, wo jemand herkommt, wenn derjenige Pfälzisch spricht. Dialektforscher Rudolf Post erklärt anhand von Karten, wie das geht. Zum Artikel

Landrat wehrt sich gegen Ausgangssperre

Neben Bitburg-Prüm-Landrat Joachim Streit (Freie Wähler) ist nun auch sein Rhein-Hunsrück-Amtskollege Marlon Bröhr (CDU) als Privatperson gegen eine eigene Corona-Regelung vorgegangen. Zum Artikel

Querdenker trotz Demo-Verbots in Landau

Eine untersagte Querdenker-Demo auf dem Rathausplatz am Samstag hat die Ordnungshüter am Wochenende auf Trab gehalten. Zum Artikel

FCK: Sickinger kehrt ins Training zurück

„Wir hoffen, dass er bis Samstag in der Lage ist, der Mannschaft zumindest für 15 Minuten zu helfen“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Montag. Zum Artikel