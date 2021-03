Bund und Länder entscheiden, wie an Ostern gefeiert werden darf. In Landau gibt es besseren Fahrradverkehr und in Speyer vielleicht eine Hybridkatze.

Verwandtenbesuche über Ostern

Der Lockdown soll verlängert werden. Ein endgültiger Beschluss über die Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen über die Osterzeit steht aber noch aus. Zum Artikel.

Kreis Südliche Weinstraße nimmt Lockerungen wieder zurück

Weil bei der Sieben-Tages-Inzidenz am dritten Tag in Folge die Zahl von 50 Neuinfektionen überschritten wurde, musste der Landkreis Südliche Weinstraße eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Zum Artikel.

Neuer Spieltermin für den FCK

Das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau soll am 7. April nachgeholt werden. Zum Artikel.

Bessere Noten für den Fahrradverkehr

Landau konnte im bundesweiten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs für das Jahr 2020 die beste Note unter den pfälzischen Kommunen erzielen. Aber auch in Neustadt hat der Club Verbesserungen für den Fahrradverkehr ausgemacht. Zum Artikel.

Ein Ampelbündnis für Rheinland-Pfalz?

Nach den Sondierungsgesprächen starten nun konkrete Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Zum Artikel.

Neue Studie zur Wirksamkeit von Astrazeneca

Laut einer Studie aus den USA ist der Corona-Impfstoff von Astrazeneca auch bei älteren Menschen sehr wirksam und führt nicht zu einem erhöhten Thrombose-Risiko. Zum Artikel.

Hybridkatze in Speyer gesichtet?

Eine Katze aus Speyer könnte aus der Begegnung einer Hauskatze mit einer europäischen Wildkatze entstanden sein. Das wäre nicht ganz unbedenklich. Zum Artikel.