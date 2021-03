Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Zunächst soll die Bildung von Thrombosen der Hirnvenen im Zusammenhang mit der Impfung untersucht werden. Zum Artikel

Rhein-Pfalz-Kreis: Lockerungen zurückgenommen

Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Montag die Corona-Lockerungen teilweise wieder zurückgenommen. Zum Artikel

Land zwingt Pirmasens zu mehr Einschränkungen

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Montag den Pirmasenser Sonderweg bei der Corona-Notbremse kassiert. Zum Artikel

Außerdem soll der Präsenzunterricht an Pirmasenser Schulen ab Mittwoch ab Klassenstufe 7 entfallen. Zum Artikel

Kreis Bad Dürkheim: Geschäfte bleiben noch offen

Trotz einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz werden die Corona-Lockerungen im Kreis Bad Dürkheim noch nicht zurückgenommen. Zum Artikel

Landtagswahl 2021: Dreyer für Ampel-Koalition

Nach ihrem Wahlsieg ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für eine Fortsetzung der Ampel-Koalition. Die CDU möchte noch nicht nach Schuldigen für die Wahlniederlage suchen. Zum Artikel

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt es hier.

Regierung ruft zum Verzicht auf Reisen auf

Die Bundesregierung appelliert an die Bevölkerung, trotz fehlender Reisewarnung auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Zum Artikel

Mannheim: Autoverkehr wird eingeschränkt

Um der Raserei in der Innenstadt entgegenzuwirken, soll es in Mannheim in der Kunststraße und Fressgasse Sperrungen für den Autoverkehr geben. Statt an Ostern sind diese erst in den Sommerferien geplant. Zum Artikel

Vatikan untersagt Segnung homosexueller Paare

Der Vatikan hat die in Deutschland geforderte Einführung von Segnungsfeiern für homosexuelle Paare untersagt. Zum Artikel