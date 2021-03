Pfälzerwald: Politiker gegen Windkraftpläne

Auf die Pläne von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, bei einem Wahlsieg auch Windkrafträder im Pfälzerwald aufstellen zu lassen, haben viele Kommunalpolitiker mit Kritik reagiert.

Überblick: Corona-Teststellen in der Pfalz

Seit Montag können sich Rheinland-Pfälzer mindestens einmal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Wo und jeweils ab wann das in der Pfalz möglich ist, haben wir in einer interaktiven Karte zusammengefasst.

Nach Maskenaffäre: Löbel und Nüßlein treten aus

Nikolas Löbel hat im Zuge der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken sein Bundestagsmandat am Montag mit sofortiger Wirkung niedergelegt und ist aus der CDU ausgetreten. Abgeordneter Georg Nüßlein, der sich ebenfalls durch den Verkauf von Schutzmasken bereichert haben soll, trat am Montag aus der CSU aus. Er legte sein Bundestagsmandat nicht nieder.

FCK trennt sich von Fitnesstrainer

Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Reha- und Athletiktrainer Bastian Becker freigestellt. Marvin Pourié ist wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. Trainer Antwerpen wurde für ein Spiel gesperrt.

Menschen ab 70 können Impftermin vereinbaren

Ab Mittwoch können sich Menschen ab 70 Jahren in Rheinland-Pfalz für die Corona-Schutzimpfung registrieren. Laut RKI wurden bisher drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland geimpft.

Frankenthal: 120 Impftermine abgesagt

Aufgrund eines Fehlers bei der Logistik wurden im Landesimpfzentrum in Frankenthal am Montagvormittag 120 Termine abgesagt.

Polizei entdeckt illegale Katzenpension

30 verwahrloste Katzen sowie über 150 tote Katzen hat die Polizei am Sonntag in einem heruntergekommenen Wochenendhaus in St. Arnual (Saarbrücken) entdeckt.

Nach Penny-Markt-Brand: Jobs bleiben erhalten

Nachdem ein Penny-Markt in Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) Samstagnacht ausgebrannt ist, werden alle Mitarbeiter in umliegenden Penny-Filialen weiterbeschäftigt. Das teilte die Penny Markt GmbH auf Anfrage mit.

Corona-Ausbruch in Edeka-Fleischwerk

In einem Edeka-Fleischwerk bei Karlsruhe hat es einen großen Ausbruch an Corona-Infektionen gegeben. 69 Infizierte sind bestätigt, 200 Personen befinden sich in Quarantäne.