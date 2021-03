Neustadt sperrt Gimmeldingen für Tagestouristen

Keine Spaziergänge unter den Mandelblüten in Gimmeldingen: Um einen Massentourismus zur Mandelblüte zu verhindern, hat Neustadt eine Allgemeinverfügung erlassen. Die neuen Regeln gelten ab Freitag, 5. März.

900 Verstöße bei Corona-Kontrolltag

Einen Pfälzer Fall hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in seiner Bilanz des landesweiten Corona-Kontrolltags am Sonntag als besonders unrühmlich hervorgehoben: In Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) hatten sich gut 100 Personen weintrinkend auf einem Parkplatz zusammengefunden.

Grenzverkehr: Verschärfte Einreiseregeln aus Moselle

Das Robert-Koch-Institut hat das französische Département Moselle zum Virusvarianten-Gebiet eingestuft. Die Folgen dieser Einstufung haben Politiker und Vertreter größerer Arbeitgeber am Montag bei einer Videokonferenz besprochen. Was Franzosen, die aus dem Département Moselle etwa zum Arbeiten in die Südwestpfalz kommen, ab Dienstag benötigen.

Frau aus Limburgerhof vermisst

Die Polizei sucht nach einer 55-jährigen Frau aus Limburgerhof, die seit Sonntagabend vermisst wird. Sie befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

FCK: Die Partnersuche läuft weiter

Beim 1. FC Kaiserslautern hat der neue Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen am Montag seine Arbeit aufgenommen. Währenddessen läuft weiterhin die Suche nach Geldgebern.

XXL-ICE kommt auf Mannheimer Linien

Die Deutsche Bahn erhält derzeit die ersten Exemplare der extra-langen Version des neuen ICE 4. Fahrplanmäßig eingesetzt werden sollen sie ab 13. Juni. Dann übernehmen sie jeweils ein Zugpaar auf zwei ICE-Linien, die beide über Mannheim führen. Aus Kundensicht gehört zu den wesentlichen Vorteilen, dass beim ICE 4 zu ähnlichen Konditionen wie bisher schon im Intercity die Mitnahme von Fahrrädern möglich ist.

Tödlicher Unfall auf der A65

Eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Germersheim ist am Montag bei einem Unfall auf der A65 mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Alles Böse: Neue Podcast-Folge

In der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um einen Serien-Bankräuber, der als Unternehmensberater gearbeitet hatte – und eine außergewöhnliche Geschichte präsentierte, mit der er einer besonders harten Strafe entgehen wollte.