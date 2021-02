Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat entschieden, dass in Baden-Württemberg die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 5 Uhr noch diese Woche außer Vollzug gesetzt werden müssen.

Die Entscheidung des Gerichts ist ein Paukenschlag und stellt Fragen an die Runde der Ministerpräsidenten am Mittwoch, kommentiert Berlin-Korrespondent Hartmut Rodenwoldt.

15 Mutationsträger in Ludwigshafen und im Kreis

In Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es inzwischen 15 Träger einer Mutante des Coronavirus.

Ob die nächtliche Ausgangssperre in Ludwigshafen, Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis weiter aufrechterhalten wird, soll sich diese Woche nach einem gemeinsamen Treffen entscheiden.

Schulen: Leitfaden zum Umgang mit Corona

Die Schüler in Deutschland können nach Einschätzung von Wissenschaftlern auch dann wieder zum Unterricht in ihre Klassenzimmer zurückkehren, wenn die Corona-Pandemie anhält. In einem Leitfaden formulieren die Experten konkrete Empfehlungen.

Lehrer werden trotz der Diskussion um Schulöffnungen weiterhin nicht bevorzugt gegen das Coronavirus geimpft.

Unbekannte Tote in Kaiserslautern identifiziert

Die unbekannte Tote, deren Leiche im Dezember in einer ruhigen Seitenstraße der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden war, ist identifiziert. Sie war einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Nach Unfall in Mannheim: Kind stirbt in Klinik

Eines der drei Kinder, die am Sonntagabend bei einem Unfall im Mannheim Stadtteil Luzenberg schwer verletzt wurden, ist im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können.

FCK will Empfang nach Derbysieg aufarbeiten

Der FCK hat am Montag in einer Stellungnahme angekündigt, den „emotionalen und überwältigenden Empfang“ vom Samstagabend intern aufzuarbeiten. Die Polizei ermittelt wegen Corona-Verstößen. Anlass für die Feierstimmung war der Derbysieg des FCK gegen Waldhof Mannheim.

Lottospieler gewinnt mehr als 1,5 Millionen Euro

Mit den sechs Richtigen hat ein Glückspilz am Samstagabend mehr als 1,5 Millionen Euro gewonnen. Der Tippschein war in Koblenz abgegeben worden.