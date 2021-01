Dreyer für Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet zusammen mit den SPD-Regierungschefs der Länder eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Das sagte Dreyer am Montag in Mainz, einen Tag vor den neuerlichen Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin.

Pirmasenser OB entschuldigt sich für Jugendamt

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat sich für sein Jugendamt entschuldigt. Die Behörde hatte rechtswidrig ein Baby drei Tage nach der Geburt von seinen Eltern getrennt. Zwei Gerichte hatten der Familie Recht gegeben. Die Hintergründe: Warum das Jugendamt einer Pirmasenserin ihr Kind abnehmen wollte – und scheiterte

Wo sich in Rheinland-Pfalz Photovoltaik lohnt

Ob sich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach rentiert und wie sich ein zusätzlicher Stromspeicher auswirkt, lässt sich ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz landesweit einheitlich mit einigen Klicks prüfen. Dann schaltet das Umweltministerium nach einem Jahr Entwicklungszeit ein Kataster frei. Mehr lesen Sie hier.

Überraschende Wende im Streit um Riesenseeadler

Die polnische Auffangstation in Stettin ist jetzt doch bereit, den Vogel ohne Ablöse an den Wildpark Potzberg im Kreis Kusel freizugeben.

FCK: Markus Merk lässt erneute Kandidatur offen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern bleibt in der Hinrunde weit hinter den hohen Erwartungen zurück, steckt tief im Tabellenkeller. Sehr oft schleichen die FCK-Profis mit hängenden Köpfen vom Rasen. Auch wirtschaftlich bleiben Sorgen – trotz eines abgeschlossenen Insolvenzverfahrens. Aufsichtsratssprecher Markus Merk lässt offen, ob er am 26. Februar bei der Jahreshauptversammlung wieder kandidiert. Die FCK-Hinrunden-Analyse

Massiver Corona-Ausbruch in Ludwigshafener Pflegeheimen

In drei Ludwigshafener Pflegeheimen ist es zu einem massiven Ausbruch von Covid-19 gekommen. Die Kliniken der Stadt sind an ihrer Belastungsgrenze. Beim Nachschub von Impfstoffen kommt es zu Engpässen. Die Stadtspitze rechnet bald mit einer Verschärfung des Lockdowns. Mehr lesen Sie hier.

Verdoppelung der Kinderkrankentage in der Praxis

Eine Verdopplung der sogenannten Kinderkrankentage soll berufstätigen Eltern helfen, das Betreuungsproblem angesichts geschlossener Kitas und Schulen zu bewältigen. Wie die Ausweitung des Kinderkrankengelds genau funktionieren soll, hatte bei Eltern zuletzt viele Fragen aufgeworfen. Was die Aufstockung der Kinderkrankentage in der Praxis bedeutet.

Frühe Störche in der Pfalz

An mindestens zwei Orten in der Pfalz sind schon wieder die ersten Störche aufgetaucht. Warum sie in diesem Jahr früh dran sind.

Wetter: Ab Mittwoch freundlicher

Schon ab Dienstag geht es bergauf: Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad am Rhein und bis zu 2 Grad im Bergland. Zu den Wetteraussichten