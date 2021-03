Klage der Pirmasenser Einzelhändler gegen Corona-Regeln, Verkauf dreier Real-Märkte an Edeka, Schwierigkeiten für den Bischof von Würzburg wegen eines Pfälzer Wahl-Werbeflyers

Klage gegen Corona-Regeln

Gegen die vom Land erzwungene Verschärfung der Corona-Regeln in der Stadt will der Pirmasenser Einzelhandel mit einer Klage vorgehen. Hier weiterlesen

Drei Real-Märkte gehen an Edeka

Das Kartellamt hat die Übernahme von drei Real-Märkten in der Pfalz durch Edeka genehmigt. Hier weiterlesen

Wahlwerbung bringt Bischof in Erklärungsnot

Es CDU-Kandidat aus der Pfalz lässt sich in seinem Wahlwerbeflyer vom Würzburger Bischof loben – was der eigentlich gar nicht darf. Hier weiterlesen

Komplikationen nach Astrazeneca-Impfung

Bei einer Frau aus Trier hat es nach einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca schwere Komplikationen gegeben. Hier weiterlesen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Mittwoch ihre Empfehlung für den Astrazeneca-Impfstoff bekräftigt. Hier weiterlesen

EU-Pass für Geimpfte geplant

Für Geimpfte soll es ein neues Dokument geben, mit dem sie bei Reisen offiziell nachweisen können, dass sie geschützt sind: Das „Grüne Zertifikat“. Hier weiterlesen

So viel kostet der Betrieb eines Impfzentrums

Impfzentren wie das auf dem Windhof bei Kusel kosten auch die Kommunen Geld. Die RHEINPFALZ hat bei der Kreisverwaltung gefragt, wie viel. Hier weiterlesen

Tiger-Nachwuchs im Heidelberger Zoo

Im Raubtierrevier in Heidelberg ist die Freude groß: Tigerin Karis hat Junge zur Welt gebracht. Hier weiterlesen

Blitzer aus dem Verkehr gezogen

In Kaiserslautern muss eine Radarfalle aus dem Verkehr gezogen werden – sie hatte fehlerhafte Daten geliefert. Was das für „geblitzte“ Autofahrer bedeutet: Hier weiterlesen

Bahnstrecke wird tagelang gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern un Neustadt muss wegen Bauarbeiten einige Tage gesperrt werden. Hier weiterlesen

Feuer in Landau war Brandstiftung

In der Landauer Industriestraße hat es am Samstagmorgen gebrannt, es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Polizei sagt: Das Feuer ist vorsätzlich gelegt worden. Hier weiterlesen