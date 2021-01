Joe Biden vereidigt

Joe Biden ist 46. Präsident der USA. Um 17.48 Uhr europäischer Zeit legte er in Washington den Amtseid ab.

Drei Tote in ausgebranntem Auto gefunden

In einem Autowrack auf einem Parkplatz an der B37 bei Bad Dürkheim sind die Leichen von drei Menschen – einem Erwachsenen und zwei Kindern – entdeckt worden. Die Polizei ermittelt.

Wechselunterricht an Grundschulen kommt

In rheinland-pfälzischen Grundschulen wird ab 1. Februar Wechselunterricht angeboten, bei dem Schülergruppen wechselweise im Fern- und im Präsenzunterricht unterrichtet werden.

Kein Schmerzensgeld nach Foul bei Fußballspiel

Nach einem brutalen Foul bei einem C-Klasse-Spiel in Ludwigshafen klagte der Gefoulte auf Schmerzensgeld. Das Landgericht Frankenthal hat dagegen entschieden - und auch erklärt, wann es ein Schmerzensgeld für angebracht hält.

Kampf gegen Corona: Ausgangssperren ein Teilerfolg

Vier von fünf pfälzischen Kommunen, die im Dezember eine Ausgangssperre eingeführt haben, konnten die Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft senken. In Gemeinden ohne diese Maßnahme ist das nicht immer der Fall.

Poser-Party im Parkhaus: Polizeieinsatz

Mit sieben Streifenwagenbesatzungen löste die Polizei am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Treffen von Posern in einem Parkhaus in der Schwetzingerstadt in Mannheim auf. Anlass für die lärmende Zusammenkunft: Nicht genehmigte Video-Dreharbeiten.

Reptilium wendet Insolvenz ab

Das Reptilium in Landau hat die drohende Insolvenz abwenden können. Statliche Finanzhilfen sind laut dem Geschäftsführer mittlerweile bei dem Wüsten- und Terrarienzoo eingegangen.

Lange Schlangen vor den Wettbüros

In Ludwigshafen regen sich Anwohner über geöffnete Wettbüros auf. Wieso sie trotz Lockdowns geöffnet haben dürfen – und was Anwohner und Einzelhändler davon halten.

BASF-Geschäft erholt sich kräftig

Die BASF hat sich unerwartet deutlich vom Einbruch des Geschäfts infolge der Pandemie erholt. Für das vergangene Jahr hat der Ludwigshafener Chemiekonzern positive vorläufige Zahlen vorgelegt. Doch es steht auch ein Verlust zu Buche.

Nationaltheater: Nur 107 Nutzungstage im Pfalzbau

Das Nationaltheater Mannheim darf während der Sanierung seines baufälligen Gebäudes im Ludwigshafener Pfalzbau spielen –