FCK gegen Halle: Ein Sieg des Willens

Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem Heimsieg gegen den Halleschen FC in die Woche der Wahrheit gestartet. In einem turbulenten Spiel kassierten die Roten Teufel am Samstag in Unterzahl den Ausgleich – und schlugen dann zurück.

Himmlische Helfer gründen Rettungsnetzwerk

Aus der Luft lassen sich Rehkitze vor dem Mähtod retten, aber auch vermisste Personen finden und entlaufene Tiere einfangen. Dafür haben Drohnenpiloten ein Rettungsnetzwerk gegründet, das auch in der Pfalz aktiv ist.

Ostermärsche in Rheinland-Pfalz und Saarland

Rund 200 Menschen haben am Karsamstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Ostermärschen für eine friedliche Welt demonstriert.

Katholische Kirche in der Krise: Ich bleibe

Ostern 2021 steckt die Kirche in einer tiefen Krise, besonders die katholische. Tausende Gläubige treten aus. Was spricht dagegen? Ein persönliches Bekenntnis von Chefredakteur Michael Garthe.

Einsatz für den guten Ruf der Schäfer

Kurz vor Ostern ist einem Pirmasenser Schäfer in den sozialen Medien der Kragen geplatzt. Der Grund: Bilder von wenige Tage alten Lämmern, mit denen Front gegen das Schlachten und gegen den Berufsstand der Schäfer gemacht werde.

Alkoholfreier Sekt belebt das Geschäft

Trotz coronabedingter Einschränkungen blickt das rheinland-pfälzische Sekthaus Schloss Wachenheim dem Abschluss des laufenden Geschäftsjahrs im Juli optimistisch entgegen.

Sonne am Ostersonntag

Am Ostersonntag erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst noch freundliches Wetter, bevor zum Wochenbeginn Regen und Wolken über die Region ziehen.