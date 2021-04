„Wickieland“ in der Warteschleife, dem FCK droht abermals die Stadionfrage und eine Feldpost aus dem Krieg, die endlich zugestellt werden konnte.

Bei Abstieg kein Betze mehr?

Der 1. FC Kaiserslautern muss sich angesichts der Situation in der 3. Liga ernsthaft damit auseinandersetzen, ob das Fritz-Walter-Stadion im Falle eines Abstiegs noch gehalten werden kann. Zum Artikel

KSB ist „Bester Ausbildungsbetrieb“

Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB ist nach einer Studie im Auftrag zweier Magazine die Nummer Eins beim Ausbilden in der Branche Maschinen- und Anlagenbau – auch, aber nicht nur, wegen seiner guten Digitalisierung. Zum Artikel

Offener Brief nach Mainz

Schülervertreter aus Rheinland-Pfalz kritisieren in einem offenen Brief an Bildungsministerin Hubig (SPD) das Corona-Management – und stellen Forderungen. Zum Artikel

Ruhiger Karfreitag – Stau beim „Carfriday“

Trotz Sonne satt hat sich der Andrang bei den rheinland-pfälzischen Ausflugszielen am zweiten Karfreitag der Corona-Pandemie in Grenzen gehalten. Ein bisschen mehr los war beim „Carfriday“ am Nürburgring. Zum Artikel

Wickieland in der Warteschleife

Startbereit wäre der Holiday-Park in Haßloch für die neue Saison, wenn die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen nicht wären. Auch eine ganz neue Themenwelt muss länger auf Besucher warten. Zum Artikel

Feldpost aus Etschberg für Masuren

Leo Hanowski (95) aus Pluski in Polen hat Post bekommen. Die Feldpost an den Soldaten im Zweiten Weltkrieg war in der Westpfalz hängen geblieben. 2019 begann ein Etschberger zu recherchieren – und fand heraus, dass der Empfänger noch lebt. Jetzt wurden die Briefe überbracht. Zum Artikel

Wie man vier Bienenvölker klaut

Von einem Grundstück im saarländischen Webenheim haben Unbekannte vier Bienenvölker gestohlen, darunter zwei des Zweibrücker Imkervereins. Warum Leute so etwas machen, und wie, haben wir uns von einem Imker erklären lassen. Zum Artikel

Welle der Hilfsbereitschaft für Moria-Geflüchtete

Kurz vor Ostern ist eine junge Familie in Ludwigshafen angekommen, die zwei Jahre im griechischen Flüchtlingslager Moria gelebt hat. Eine ehrenamtliche Helferin berichtet über den Empfang für das junge Paar und sein Baby. Zum Artikel

Landschaftspflege mit Biss

Eine gemischte Schaf-Ziegenherde arbeitet bei Herxheim in der Südpfalz an der Erhaltung der Kulturlandschaft. Wir haben die Tiere und ihre Betreuerin jetzt, zur Lammzeit, besucht. Zum Artikel