Weilerbach: Tatverdächtiger stellt sich

Der 38-jährige Weilerbacher, der seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet haben soll, hat sich nach zwei Tagen auf der Flucht selbst gestellt. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Zum Artikel

Corona-Regeln: Verschärfung und Lockerung

Die Frankenthaler Verwaltung will am Freitag eine Allgemeinverfügung mit „einschneidenden Maßnahmen“ veröffentlichen, die dann ab Samstag in Kraft tritt. Zum Artikel

Im Kreis Germersheim dagegen soll am Freitag über mögliche Lockerungen entschieden werden: Zum Artikel

Die Corona-Zahlen für die Pfalz: Zum Artikel

Neuer Corona-Impfstoff in EU

Im Kampf gegen Corona darf in der EU auch der Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson genutzt werden. Wie sich der neue Impfstoff von den anderen unterscheidet: zum Artikel

Prozessauftakt geplatzt

Der Prozessauftakt gegen drei Südwestpfälzer, die im Juli 2019 zwei Ausländer durch die Pirmasenser Fußgängerzone gehetzt und misshandelt haben sollen, ist geplatzt. Die Polizei soll die Angeklagten nächste Woche ins Gericht bringen. Zum Artikel

Arbeitsunfälle bei BASF

Bei zwei Arbeitsunfällen im BASF-Stammwerk in Ludwigshafen sind am Donnerstag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus. Zum Artikel

Vor der Landtagswahl

Farbenspiele: Wer kann – und wer will nach der Landtagswahl zusammen regieren? Welche Koalitionen sind denkbar, welche nicht? Zum Artikel

Stürmische Böen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf stürmisches Wetter einstellen. Zum Artikel