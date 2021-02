Drei Tötungsdelikte am Mittwoch

Innerhalb eines Tages sind drei Tötungsdelikte in der Pfalz und im Rhein-Neckar-Kreis bekannt geworden. Zu dem Fall des am Mittwoch bei Sinsheim getöteten 13-Jährigen, wohl durch einen 14-Jährigen, wurden weitere Details öffentlich. In Neustadt ist am Vorabend ein 81-jähriger Mann festgenommen worden, der seine Ehefrau getötet haben soll. Eine weitere tote Frau und eine schwerverletzte wurden am selben Abend von der Polizei in Schifferstadt aufgefunden. Auch in diesem Fall ist bereits ein Verdächtiger vorläufig festgenommen worden.

FDP-Spitzenkandidatin im Video-Gespräch

Die RHEINPFALZ lädt die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum Live-Gespräch mit Leserfragen. Am Donnerstag zu Gast war Daniela Schmitt von der FDP.

Stillstand im Corona-Impfzentrum

Im Ludwigshafener Landesimpfzentrum werden seit einigen Tagen keine Menschen mehr geimpft. Der Impfstoff ist alle.

Impfungen für über 70-Jährige im März

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin sagte am Donnerstag, dass die Gruppe der über 70-Jährigen voraussichtlich Mitte bis Ende März geimpft werden kann.

Explodierter Holzscheit vom Mehlinger Gärtner

Dem Mehlinger Gärtner, der vor zwei Jahren einen Rachefeldzug mit präparierten Sprengfallen gestartet hatte, ist wohl auch für das am 12. Februar explodierte Holzscheit verantwortlich.

Freie Fahrt für das Motorrad

Trotz Klagen mancher Anwohner und Naturschützer will das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium Verbote für Motorradfahrer möglichst vermeiden.

Pirmasens kontrolliert Corona-Regeln

Die Stadt Pirmasens hat für Sonntag angekündigt, Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln durchzuführen.

Frankreich verschärft Grenzkontrollen

Für alle nicht-beruflichen Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk Moselle ist ab März ein negativer PCR-Test nötig