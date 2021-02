Corona-Mutation nachweislich in der Pfalz angekommen

Am Donnerstag sind in Ludwigshafen, im Rhein-Pfalz-Kreis und im Kreis Südliche Weinstraße erstmals Corona-Mutationen nachgewiesen worden. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck kündigte an, als Reaktion unter anderem die Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer einzuführen.

Corona-Inzidenz: Zweibrücken ist Deutschland-Meister

Nirgendwo in Deutschland gibt es am Donnerstag eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als in Zweibrücken. Die Corona-Zahlen der Pfälzer Kreise und Städte

Eine Schaufel Geld ins System: Wer bekommt wie viel Corona-Hilfe?

CDU, SPD und CSU haben sich weitgehend geräuschlos auf weitere Hilfen für Corona-Geschädigte geeinigt. Wer bekommt was? Und vor allem: wie viel? Ein Überblick

Stellenabbau: Modekonzern H&M stark in der Kritik

Bei angekündigten Stellenabbau soll der Konzern vor allem auf Mütter abzielen. Auch von Mobbing ist die Rede. Kritik kommt auch aus Kaiserslautern, einer der fünf pfälzischen H&M-Filialen.

Patent-Streit um Kultgefäß: „Freiheit fürs Dubbeglas“

Einige Vorderpfälzer fordern „Freiheit für das Dubbeglas“ und haben eine Online-Petition gestartet. Der Grund: Ein Nordpfälzer hat sich das Wort als Marke gesichert.

Prozessauftakt: Anschlag in Neustadter Rotkreuzstraße

Ein 64-Jähriger soll am 20. August in Neustadt Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes und Feuerwehrleute mit Molotowcocktails angegriffen und einige von ihnen schwer verletzt haben. Heute hat sich der wegen mehrfachen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung Angeklagte vor Gericht geäußert.

Ehefrau mit Eisenstange erschlagen: 61-Jähriger verurteilt

Die Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat am Donnerstag einen 61-Jährigen Mann wegen heimtückischen Mordes verurteilt.

Landtagswahl: Auch Leser können den Spitzenkandiaten Fragen stellen

Die RHEINPFALZ lädt die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch und die Leser sind interaktiv dabei. Nach dem Redaktionsgespräch werden sich die Spitzenkandidaten den Fragen der Leser stellen.