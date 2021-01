Land stoppt Start für Wechselunterricht

Rheinland-Pfalz muss Start für Wechselunterricht an Grundschulen wegen erhöhter Infektionsgefahr durch neue Corona-Mutation stoppen.

Biontech: Verstärkung für Impfstoff-Produktion

Das Mainzer Unternehmen Biontech hat nun die arzneimittelrechtliche Erlaubnis zur Herstellung von Corona-Impfstoff in seinem Werk im hessischen Marburg erhalten.

So lief der dritte landesweite Corona-Kontrolltag

990 Menschen wurden am Donnerstag kontrolliert. Die meisten Verstöße gab es gegen die verschärfte Maskenpflicht.

Urteil im Lübcke-Mord: Täter erhält Höchststrafe

Das Oberlandesgericht Frankfurt spricht am Donnerstag das Urteil im Mordprozess am Politiker Walter Lübcke aus: Der Angeklagte Stephan Ernst erhält die Höchststrafe.

Mannheim öffnet Herzogenriedpark

Die Stadt Mannheim öffnet am Freitag, 29. Januar, den Herzogenriedpark für Besucher – mit Einlasskontrolle und Maske, aber ohne Eintritt.

Astrazeneca-Impfstoff nur bis 65 Jahre

Die deutsche Impfkomission (Stiko) empfiehlt die Verabreichung des Astrazeneca-Impfstoffs nur für Menschen unter 65 Jahren.

18-Jähriger überfällt zwei Supermärkte

Die Polizei fasst den 18-jährigen Täter: Er hatte einen Biomarkt in Pirmasens und einen Wasgau-Markt in Lemberg überfallen.

Neuer Food-Trend aus der Pfalz

Ein neuer Food-Trend kommt aus Herxheim in die Pfalz. Bayern haben sie erfunden: die Brizza – halb Brezel, halb Pizza.

DFKI und ESA entwickeln KI im Weltall

Das DFKI in Kaiserslautern und die ESA in Darmstadt haben in einem virtuellen Kick-off ihre Kooperation zu Künstlicher Intelligenz (KI) im All vorgestellt.