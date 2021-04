Bundesweite Corona-Notbremse, Johnson & Johnson-Impfstoff für Europa verschoben, Situation in Intensivstationen

Kabinett beschließt Corona-Notbremse

Das Bundeskabinett hat am Dienstag in einem Gesetzesentwurf einheitliche Ergänzungen zum Infektionsschutzgesetz beschlossen. Einen Überblick der Maßnahmen gibt es hier. Die Corona-Regeln des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums stoßen unterdessen bei den Betroffenen auf Unverständnis: Zum Artikel

Impfstoff: Johnson & Johnson verschiebt Auslieferung in Europa

Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. Zum Artikel Zuvor hatten US-Behörden die Aussetzung des Impfstoffes empfohlen. Zum Artikel

Einkaufen in Zweibrücken nur noch mit Termin

Wegen der hohen Anzahl an Corona-Neuinfektionen ist in Zweibrücken ab Mittwoch das Einkaufen in Geschäften nur noch mit Termin möglich. Zum Artikel

Mandelblüte Gimmeldingen: Stadt hebt Besuchsverbot auf

Die Stadt Neustadt erlaubt wieder Besucher an der Gimmeldinger Mandelmeile. Zum Artikel

Landau plant corona-konforme Feste

Der Landauer Herbstmarkt und das Fest des Federweißen in Landau sollen in der zweiten Jahreshälfte unter corona-konformen Bedingungen gefeiert werden. Zum Artikel

Speyer: Rheinhauptdeich in Gefahr

Fremdländische Pflanzenarten in Speyer bedrohen den Rheinhauptdeich. Im schlimmsten Fall verliert der Deich dadurch seinen Schutz vor Hochwasser. Zum Artikel

Ludwigshafen: Intensivstationen am Klinikum voll

Die Kapazitäten der Intensivmedizin Klinikum in Ludwigshafen sind ausgeschöpft. Die Lage sei schwieriger als zuvor in der Pandemie. Zum Artikel Auch die Frankenthaler Intesivstation in der Stadtklinik ist voll belegt. Zum Artikel

Im Pirmasenser Krankenhaus ist die Lage dagegen noch entspannt. Zum Artikel