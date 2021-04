Auch Rheinland-Pfälzer über 60 bekommen ab Mittwoch Impf-Termine, es gab einen Corona-Fall beim FCK, der Asta der TU Kaiserslautern kritisiert die Studienbedingungen und die Beschränkungen im Pirmasenser Einzelhandel wurden für rechtmäßig erklärt.

Impf-Termine für Menschen über 60

Rheinland-Pfälzer im Alter von 60 bis 69 Jahren können sich ab Mittwoch, 7. April, für eine Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Zum Artikel.

Corona-Fall beim FCK

Im Kader des FCK gab es einen positiven Corona-Test. Die Partie gegen Zwickau ist laut FCK aber nicht gefährdet. Zum Artikel.

Südwestpfalz: Ausgangssperre aufgehoben

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche jeden Tag unter dem Grenzwert 100 lag, werden die Corona-Regeln gelockert. Zum Artikel.

Autobahn: Eisplatten verursachen Unfälle

Auf Lastwagen hatten sich Eisplatten gebildet, die sich während der Fahrt gelöst haben. Das hat zu fünf Unfällen im Dienstgebiet der Polizeiautobahnstation Ruchheim geführt. Zum Artikel.

Impfungen in Arztpraxen beginnen schleppend

Wegen der geringen Zahl an Impfdosen für die Praxen geht der Hausärzteverband davon aus, dass die Impfungen nur langsam anlaufen. Zum Artikel.

Studienbedingungen: Offener Brief aus Kaiserslautern

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der TU Kaiserslautern kritisiert die Studienbedingungen in einem offenen Brief an die Politik: Misserfolge, extreme Belastungen und Studienabbrüche müssten verhindert werden. Zum Artikel.

Pirmasens: Beschränkungen rechtmäßig

Das Neustadter Verwaltungsgericht hat klargestellt, dass die Einschränkungen im Pirmasenser Einzelhandel vorerst bleiben dürfen. Zum Artikel.

Torun-Mord: Lockvogel-Frau will Höchststrafe entgehen

Eine Stuttgarterin lockte das Mord-Opfer 2017 in eine Falle. Im ersten Prozess wurde sie daher als Mörderin eingestuft, diese Woche gibt es nun ein neues Urteil. Zum Artikel.

Kirsch- und Magnolienblüte im japanischen Garten

Ostern im Japanischen Garten in Kaiserslautern bei voller Kirsch- und Magnolienblüte: Die Termine am Ostersonntag waren ausgebucht. Zum Artikel mit Bildergalerie.

Kaiserslautern: Gruppe raubt Teenager aus

Ein 13-jähriger Junge hat an Ostern Strafanzeige erstattet: Eine Gruppe Unbekannter habe ihm seine Umhängetasche und seinen Haustürschlüssel entrissen. Zum Artikel.

Herxheim bewirbt sich als Modellkommune

Nach einigen pfälzischen Städten hat sich nun auch die Ortsgemeinde Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße als Modellkommune in Rheinland-Pfalz beworben. Zum Artikel.