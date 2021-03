Gewalttat in der Westpfalz, Ansturm auf C&A-Filialen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Masken-Affäre

Zwei Tote in Weilerbach

Am Nachmittag machte die Nachricht über einen größeren Polizeieinsatz in Weilerbach die Runde. Mittlerweile ist klar, dass zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Pfälzer akzeptiert Blitzer-Strafe nicht

Der neue Bußgeldkatalog für Verkehrsregel-Verstöße ist wegen eines Formfehlers außer Kraft. Ein Pfälzer fand: Eigentlich müsste er nun ganz ohne Sanktion davonkommen.

C&A schließt trotz Lockerung

Die C&A-Filiale in Landau hat am zweiten Tag der Lockerungen für den Einzelhandel den Laden vor Feierabend wieder dicht gemacht. Grund: Zu viele Kunden. Ähnliches spielte sich bei einer C&A-Filiale in Ludwigshafen ab. Der Kundenansturm hat wohl auch mit einer Rabattaktion zu tun.

Tote Frau bei „Aktenzeichen XY“

Mitte Dezember wurde eine tote Frau in der Innenstadt von Kaiserslautern gefunden. Die Identität kennt die Polizei mittlerweile. Jetzt landet der Fall bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“. Auch eine Belohnung wurde ausgesetzt.

Frankenthal bekommt Schnelltestzentrum

Nun bekommt auch die Stadt Frankenthal ein eigenes Schnelltestzentrum. Unsere interaktive Karte zeigt, wo in der Pfalz es solche Zentren bisher gibt.

Viele Infektionen im Kreis Germersheim: Gesundheitsamt äußert sich zu Ursachen

Der Kreis Germersheim hatte in den vergangenen Wochen mit einer Inzidenz weit über 100 zu kämpfen. Nachforschungen haben gezeigt, wo die herkam.

Staatsanwalt ermittelt zu Masken-Geschäften

Der Mannheimer CDU-Politiker Christian Löbel hat aus politischer Sicht bereits sämtliche Konsequenzen aus seiner Bereicherung an Geschäften mit Corona-Masken gezogen. Jetzt interessiert sich auch der Staatsanwalt dafür. Zum Hintergrund: Darf Abgeordneten das Mandat entzogen werden?

19.000 digitale Herzen

Statt tausender Euros hat eine Linken-Politikerin aus Ludwigshafen mit einem einzigen Foto tausende digitale Herzen gesammelt.

Mehr tödliche Badeunfälle

Die Anzahl der in Rheinland-Pfalz beim Baden gestorbenen Menschen ist im vergangenen Jahr wieder angestiegen.