Ludwigshafen schafft die Ausganssperre ab, Landwirte demonstrieren auf Traktoren und zahlreiche Glätte-Unfälle.

Ausgangssperre abgeschafft

Am vergangenen Wochenende war die Stadt Ludwigshafen kurz davor, die Ausgangsbeschränkungen zu verschärfen und um die 15-Kilometer-Regel zu ergänzen. Am Dienstag wurde nun bekannt gegeben, dass mit sofortiger Wirkung unter anderem sowohl die nächtliche Ausgangssperre als auch Maskenpflicht in der Innenstadt komplett aufgehoben werden. Die Stadt Frankenthal wird sich dem bald anschließen.

Glatte Straßen, viele Unfälle

Jede Menge Blechschaden, aber zum Glück wenig schwere Verletzungen, hat der Wintereinbruch zu Wochenbeginn der Pfalz beschert. Allein in der Vorderpfalz hat es bis zum Dienstagmorgen mehr als 100 Unfälle gegeben. Einige Autofahrer waren gar mit Sommerreifen unterwegs. Die komplette Bilanz.

Empörte Landwirte

Die Landwirte fühlen sich unfair behandelt angesichts der geplanten Verabschiedung des Insektenschutzgesetzes im Bundeskabinett. In Neustadt und Kaiserslautern waren deshalb heute mehrere hundert Traktoren unterwegs, um ihren Unmut zu bekunden. Die Politik muss derweil abwägen zwischen einer umweltfreundlicheren Agrar-Branche und der von ihrer Existenz bedrohten Landwirte.

Amazon zieht’s in die Westpfalz

Das US-Unternehmen Amazon hat am Dienstag offiziell bestätigt, dass nicht nur ein Logistikzentrum in Kaiserslautern gebaut werden soll. Auch ein neues Verteilzentrum ist geplant.

Deich aufgeweicht

Die Umweltbehörde warnt davor, den Rheinhauptdeich in der Pfalz zu betreten. Das Hochwasser sei war weg, aber der Deich habe auch aufgrund von Schaulustigen gelitten.

Geschlossene Spielhallen sind Erleichterung

Die Stadt Pirmasens sorgt sich um die 13 Spielhallen, die durch eine Änderung des Landesglücksspielgesetzes in ihrere Existenz bedroht wären. Im Rathaus folgt man den Argumenten der Glücksspiel-Branche. Diese Argumente stimmen so aber gar nicht, sagt ein anerkannter Spielsucht-Experte.

Wahl-O-Mat geht online

Unsicher, welche Partei bei der kommenden Landtagswahl ein Kreuz auf dem Wahlzettel verdient hat? Der Wahl-O-Mat zur Wahl am 14. März kann eine Hilfe für Unentschlossene sein.