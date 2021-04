Diese Corona-Regeln gelten an Ostern

Was die derzeitigen Bestimmungen für FamiFamilientreffen, Freizeitaktivitäten oder Gottesdienste bedeuten. Zum Artikel

Neue Corona-Regeln

Auch am Donnerstag wurden in der Pfalz neue Allgemeinverfügungen erlassen oder alte verlängert, weil Städte oder Kreise drei Tage oder länger die Inzidenzmarken von 50 oder 100 überschritten. Hier geht es zu den Artikeln für Landau, Neustadt, den Kreis Kusel sowie den Rhein-Pfalz-Kreis.

A65 nach Laster-Kollision voller Erde

Die A65 bei Edenkoben war nach der Kollision zweier Laster am Nachmittag stundenlang gesperrt. Der Grund lag auf der Straße. Zum Artikel

SÜW-Landrat fordert Öffnungen

Der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt (CDU), fordert einen Kurswechsel in der Corona-Politik zugunsten gastronomischer Betriebe. Zum Artikel

Krank aus psychischen Gründen: Hohe Werte in der Pfalz

Eine Studie der Barmer-Krankenkasse zeigt, dass noch nie so viele Menschen aus psychischen Gründen am Arbeitsplatz gefehlt haben wie 2020. Zwei besonders betroffene Landkreise liegen in der Pfalz. Zum Artikel

Arztpraxen starten nach Ostern mit Impfungen

Die niedergelassenen Ärzte sollen endlich den Durchbruch für die Corona-Impfungen ermöglichen. Ein Hindernis gibt es aber noch. Zum Artikel

So werden Corona-Selbsttests entsorgt

Der Test wird eben mal schnell zuhause gemacht, aber welche Regeln gelten eigentlich für das Wegwerfen der Testmaterialien? Wir haben nachgefragt. Zum Artikel

Kühle Ostern

Der Frühsommer im März ist erst einmal vorbei, die Osterfeiertage werden deutlich kühler in der Pfalz. Zum Artikel

Fotogalerie: Frühlings-Blütenmeer

Im Schwetzinger Schlossgarten blühen die Kirschbäume, und niemand darf hin. Wir haben Fotos von der rosa-weißen Pracht. Die Galerie ist ohne Anmeldung auf unserer Webseite zugänglich. Zum Artikel