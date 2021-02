Wechselunterricht an den Schulen, drei Wochen mehr „Lockdown“ und ein umgekippter Tanklaster

Wechselunterricht kommt

Im Februar und März soll an den Rheinland-Pfälzischen Grundschulen und Orientierungsstufen der Wechselunterricht beginnen.

Die neuen Corona-Regeln

Besser frisiert, doch weiterhin auf Distanz – so wird die deutsche Bevölkerung die erste März-Woche erleben. Das sind die neuesten Beschlüsse zu den Corona-Regeln.

Tanklaster umgekippt

Auf der B9 bei Germersheim hat es am frühen Donnerstagmorgen einen Unfall mit einem mit 35.000 Liter Treibstoff beladenen Tanklaster gegeben.

Auf 12-Jährigen eingestochen – Verfahren eingestellt

Ein 22-Jähriger hat im Oktober 2020 in Zweibrücken seinem 12 Jahre alten Halbbruder mehrere Messerstiche versetzt. Jetzt wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt.

Eisige Nacht: So kalt war es in der Pfalz

Für die Nacht auf Donnerstag wurde in der Pfalz extreme Kälte angekündigt. Wir haben bei einem Meteorologen nachgefragt.

Wer kann am längsten? – Die Wandsitz-Challenge

Es begann mit einer Idee und einem Artikel in der RHEINPFALZ, dann wurde ein Sport draus: Das Wandsitzen macht die Runde in der Pfalz und darüber hinaus.

Corona-Verbreitung durch „Querdenker“: Studie wirft Fragen auf

Eine Studie behauptet, dass zwei „Querdenken“-Demonstrationen im November dazu beigetragen haben, dass sich das Coronavirus in Deutschland weiter ausgebreitet hat. Doch es gibt auch Unschärfen.

Verschwundener 13-Jähriger: Suche eingestellt

Ein 13 Jahre alter Junge ist am 31. Januar in Meisenheim verschwunden. Jetzt hat die Polizei die aktive Suche eingestellt.

Tötungsdelikt: Noch keine konkreten Spuren

In einer Werkstatt in Waldsee wurde am Montag der 64-jährige Inhaber tot aufgefunden. Die Polizei hat noch keine Anhaltspunkte, will aber auch noch keine Details veröffentlichen.