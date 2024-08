Auf Bestellung des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd und mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Kirchheimbolanden wird die Vlexx GmbH während des Residenzfestes in Kirchheimbolanden am Samstag- und Sonntagabend, 10. und 11. August, ihr Angebot auf der Regionalbahnlinie RB31 zwischen Alzey und Kirchheimbolanden erweitern. Von Alzey nach Kirchheimbolanden kann man mit der RB31 am Samstag- und Sonntagabend noch um 22.03 Uhr fahren, am späten Sonntagabend gibt es noch eine Fahrt um 23.58 Uhr ab Alzey.

Für die Rückfahrt in den späten Abendstunden bestehen ab Kirchheimbolanden am Samstagabend zusätzliche Fahrtmöglichkeiten um 22.28 Uhr und 23.23 Uhr sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.20 Uhr. Alle Zusatzangebote sind mit entsprechenden DB-, RNN- und VRN-Fahrscheinen einschließlich dem Deutschland-Ticket gültig.