Zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend, 21. September, fahren wieder extra Züge von und nach Kaiserslautern Hauptbahnhof. Nach Spielschluss sind extra Züge in fast alle Richtungen, also nach Ludwigshafen, Kusel, Lauterecken, Bad Kreuznach/Bingen sowie nach Saarbrücken eingeplant. Lediglich nach Pirmasens fahren keine Züge von Kaiserslautern ab. Auf dieser Strecke finden derzeit Bauarbeiten statt und ausreichend Busse könne man nicht zur Verfügung stellen, teilt der zuständige Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd (ZÖNPV) mit.

Folgende Zugverbindungen kommen vor Anpfiff hinzu:

Um 17.48 Uhr von Ludwigshafen Hauptbahnhof über Neustadt (18.16 Uhr). Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne Zwischenhalt bis Kaiserslautern Hauptbahnhof (Ankunft um 18:39 Uhr). Um 17.56 Uhr ebenfalls von Ludwigshafen Hauptbahnhof über Neustadt (18.22 Uhr). Auch dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne Zwischenhalt bis Kaiserslautern Hauptbahnhof (Ankunft um 18:48 Uhr). Die Regionalbahn von Kusel (Abfahrt um 17:20 Uhr) wird über Landstuhl hinaus nach Kaiserslautern verlängert, Ankunft dort ist für 18:20 Uhr vorgesehen. Die Zwischenhalte wie Kindsbach und Einsiedlerhof können dabei leider nicht bedient werden. Folgende Zugverbindungen kommen nach Abpfiff hinzu: