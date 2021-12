Vier Ärzte, die sich während des Jahres im Impfzentrum Landau engagiert haben, organisieren am Samstag, 11. Dezember, eine Impfaktion in der evangelischen Stadtkirche Annweiler. Eine Anmeldung dafür ist nötig und ab sofort möglich.

Die Aktion beginnt um 10 Uhr in der Kirchgasse 7. Gespritzt wird der Impfstoff von Biontech. Impfen lassen können sich alle Menschen ab dem zwölften Lebensjahr, Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht. Beim Boostern muss die Zweitimpfung am oder vor dem 11. Juli gewesen sein. Nach Einmal-Impfung mit Johnson & Johnson ist der Booster bereits nach vier Wochen möglich (Impfungen am 11. November und früher).

„Wir wollen unkompliziert und möglichst vielen Menschen ein Impfangebot machen“, sagen die vier Impfärzte Dorette Rabus, Sarah Bade, Ulla Cabib und Georg Müller-Jensen, die die Aktion zusammen mit dem neuen Pfarrer Thomas Himjak-Lang, Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried, Verbandsbürgermeister Christian Burkhart, dem Ordnungsamt und vielen Helfern auf die Beine stellen.

Anmeldung



Im Internet unter https://www.koop-nordwest.de/index.php/annweiler/impfaktion