In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Idar-Oberstein ein Mann festgenommen worden, der laut dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz im Internet dazu aufgerufen hat, Polizisten zu töten. Lewentz informierte über den Einsatz am Freitagmorgen in Kusel am Rande der polizeiinternen Trauerfeier für die beiden Polizisten, die am Montag im Kreis Kusel erschossen worden waren. Der Festgenommene soll in „Sozialen Medien“ dazu aufgerufen haben, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken und zu töten, so Lewentz. Er sei ermittelt und in seiner Wohnung festgenommen worden.

Alle Informationen zum Polizisten-Mord finden Sie in unserem Liveblog