Im Benefizspiel in Koblenz schlägt sich der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FSV Mainz 05 an diesem Samstag beachtlich. Nach 45 Minuten führt der Bundesligist aus Rheinhessen durch einen Treffer von Danny Schmidt zwar mit 1:0, die Roten Teufel aber kreierten einige sehenswerte Spielzüge und Chancen. Auffällig agierte vor allem in der Anfangsphase Shawn Blum. Der 18-jährige Junior erhält von Trainer Marco Antwerpen heute die Gelegenheit, sich in der Profimannschaft des FCK zu zeigen. Finn Dahmen, der das Mainzer Tor hütet, rückte des Öfteren in den Blickpunkt. Der FCK schluckte allerdings auch eine bittere Pille: Felix Götze musste in der 30. Minute verletzt ausgetauscht werden. Die Partie zwischen den beiden größten rheinland-pfälzischen Fußballklubs findet zugunsten jener Sportvereine des Landes statt, die bei der Flutkatastrophe Mitte Juli zu Schaden gekommen sind.