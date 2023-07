Der Karslruher SC hat ein neues Stadion – und zum ersten Spiel im neuen Wildpark gleich die ganz Großen des internationalen Fußballs eingeladen. Im Testkick am Mittwochabend gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp unterlag der Zweitligist 2:4 (1:1). Für Liverpool traf Darwin Nunez (2.), für den KSC erzielte Heimkehrer Lars Stindl den Ausgleich (39.), Sebastian Jung (48.) erhöhte, Calum Scanlon glich wiederum aus. Gegen Ende des Spiels was der KSC dann aber chancenlos.

Mit der Eröffnung des neuen Stadions, das noch immer den „Wildpark“ in seinem Namen trägt, endet eine jahrzehntelange Diskussion in Karlsruhe. Seit 1955 spielte der KSC in seinem Stadion, das aber bald seine besten Tage hinter sich hatte. Erstmals gab 2000 Ideen für einen Neubau. Mit den Jahren wurden Ideen immer wieder geboren und gleichermaßen verworfen. Kommunalpolitisch gab es viele verschiedene Meinungen.

„Wir wollen die Emotionen“

2013 votierte der Karlsruher Gemeinderat mehrheitlich dafür, dass das Stadion am Wildpark bleiben soll, 2016 entschied sich das Gremium für einen Neubau statt einer Sanierung, im November unterzeichneten Stadt und Verein die Verträge. Dennoch dauerte es, bis die neue Arena Gestalt annahm, Baubeginn war letztlich 2019 – Tribüne für Tribüne. Der Neubau wurde im vollen Spielbetrieb realisiert.

Doch auch während der Arbeiten kehrte keine Ruhe ein, es kam zu Verwerfungen zwischen Stadt und Klub, die vor Gericht landeten. Corona erschwerte das Projekt zusätzlich, die Kosten stiegen – mittlerweile steht die Uhr bei 155 Millionen Euro. Das Stadion gehört der Stadt, der KSC tritt als Mieter auf. Auch wenn nun der Ball im Wildpark rollt, die offizielle Abnahme steht erst im Herbst 2023 an.

Alle Querelen sollen nun jedoch vergessen sein. „Wir wollen den KSC, wir wollen die Emotionen“, sagte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup am Eröffnungsabend. Er hatte sich stets für das neue Stadion eingesetzt. „Dass ihr alle hier seid, bestätigt, dass wir richtig gelegen haben“, sagte er zu den Fans. Gut 34.000 Zuschauer passen in die neue Arena.