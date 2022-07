In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden in den kommenden Tagen heiße Temperaturen erwartet. Am Sonntag werde es überall sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen demnach auf 27 bis 31 Grad. In der Nacht zu Montag sollen die Tiefstwerte zwischen 17 bis 13 Grad liegen, während im Bergland die Temperaturen auf 14 bis 11 Grad fallen.

Die Woche startet den Meteorologen zufolge sonnig und heiß mit Höchstwerten zwischen 32 bis 37 Grad. Meist wehe schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In den Ballungsgebieten kühle es in der Nacht zu Dienstag auf 19 bis 14 Grad ab, in den Tallagen des Berglandes liege der Tiefstwert bei 11 Grad.