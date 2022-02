Die Fusion des Standortes Landau mit der Technischen Universität Kaiserslautern kommt in Gang. Nach schwierigen Verhandlungen haben sich die ungleichen Partner auf eine Grund- und Wahlordnung geeinigt. Sie tritt im Juli in Kraft. Es ist eine Art Verfassung für die neue Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Die 16 Fachbereiche, davon vier in Landau, bleiben zunächst bestehen. In einer Übergangsphase bis September 2024 soll eine Doppelspitze Regie führen, in Kaiserslautern bleibt Präsident Arnd Poetzsch-Heffter im Amt, in Landau Gabriele Schaumann. Danach wird ein gemeinsames Präsidium gewählt. In einem ersten Schritt werden die Verwaltungen und die IT-Systeme zusammengeführt. Kaiserslautern hat 14.000 Studierende und 2500 Mitarbeiter, Landau 8500 Studierende und 1000 Mitarbeiter. Poetzsch-Heffter und Schaumann bekräftigten, dass die vom Land zugesagten Mittel nicht ausreichen werden, um neue Forschungsschwerpunkte zu setzen.