Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Finnland erwartungsgemäß verloren. Gegen Kanada setzte es eine 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)-Niederlage. Sillinger und Dubois hatten den hohen Favoriten in Helsinki bereits mit 2:0 in Führung gebracht, doch zu Beginn des zweiten Drittels sorgte der gebürtige Mannheimer Marc Michaelis mit dem Anschlusstreffer für neue Hoffnung. Allerdings zogen die cleveren Nordamerikaner prompt auf 5:1 davon. Direkt nach Wiederbeginn im Schlussdrittel gelang Adler-Stürmer Matthias Plachta der Treffer zum 2:5, Vorlagengeber war Ausnahmetalent Tim Stützle. Ebenfalls in „doppelter“ Überzahl schaffte NHL-Shootingstar Moritz Seider, ebenfalls ein Ex-Adler, gar die Verkürzung auf 3:5. Somit waren alle deutschen Torschützen Spieler mit Mannheimer Hintergrund. Am Samstag (19.20 Uhr) wartet die Slowakei als Gegner auf Toni Söderholms Team.