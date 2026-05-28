Am Mittwochabend um 23.10 Uhr wurde ein 31-Jähriger auf einem E-Scooter in der Winzinger Straße in Neustadt kontrolliert. Laut Polizei befand sich der Mann auf dem Heimweg von seiner Tätigkeit als Saunameister. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetamin und Metamphetamin steht. Zudem stellte sich heraus, dass die Versicherungsplakette gestohlen war. Dem Fahrer wurde sodann eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter samt Versicherungsplakette sichergestellt. Da der Mann aus Neustadt bereits mit dem gleichen E-Scooter im Oktober 2025 wegen einer Fahrt unter Amphetamin-Einfluss auffiel, werde nun geprüft, ob das Fahrzeug eingezogen wird. Außerdem kommen auf den 31-Jährigen mehrere Verfahren zu.