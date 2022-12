Während sich andere in der Rente dem Garten widmen, besuchte August Müller eines der schillerndsten Festivals des Welt. Im Nirgendwo der afrikanischen Wüste tauchte er in eine märchenhafte Kunst- und Musikwelt ein, in der alles auf dem Tauschprinzip beruht. Der Zauberer aus Annweiler hatte dort etliche Auftritte – und bekam dafür nicht nur Lebensmittel geschenkt. Was der 65-jährige ehemalige Berufsschullehrer, den man hierzulande als „Pfälzer Filou“ durch seine Zauberauftritte kennt, in der Wüstenstadt erlebt hat, erfahren Sie im ausführlichen Artikel – mit Bildergalerie.