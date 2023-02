Der 1983 in Salzburg geborene Martin Grubinger ist eine Naturgewalt, ein Tausendsassa an allen nur denkbaren Schlaginstrumenten. Klassische Musik wird bei ihm zum Hochleistungssport, auch bei seinem Konzert mit dem SWR-Orchester am Sonntag im Mannheimer Rosengarten. Es war leider sein letzter Auftritt in der Region. Martin Grubinger wird künftig nicht mehr live auftreten. Er beendet seine Bühnenkarriere.

