Die Glückssträhne von Kürsat Yildirim hält an. Der Lotto-Millionär aus Dortmund, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Chico“, gewann erneut im Lotto. Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate jubelte der ehemalige Kranführer aus Dortmund über einen Gewinn. 2684,90 Euro räumte er diesmal ab, ohne dass er den Gewinnschein selbst gekauft hat, berichten mehrere Medien. Ein Freund schenkte Yildirim den Schein. Es war ein Dank dafür, dass der Millionär ihn zuletzt häufiger mit seinem Auto herumfuhr.

Das Geld behalten wollte Yildirim aber nicht. Er schenkte es seinem Freund für die Sparbücher seiner Kinder. Bekannt geworden war der 42-Jährige im vergangenen September. Damals hatte er 9,9 Millionen Euro im Lotto gewonnen und berichtete darüber. Den Geldsegen genoss er in vollen Zügen, kaufte sich nicht nur einen Porsche, einen Ferrari oder Nobel-Uhren, sondern auch eine Wohnung in Istanbul. Zudem hatte er mit Spenden an Hilfsprojekte auf sich Aufmserksam gemacht.