Begleitend zu den 9-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen im Sommer ist eine breit angelegte Marktforschung vorgesehen. Dafür wurde mit den Ländern eine Evaluierung vereinbart, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mitteilte. Organisieren soll die repräsentativen Befragungen demnach der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gemeinsam mit der Deutschen Bahn.

Während und nach der Aktionszeit von Juni bis August soll bundesweit die Nutzung verschiedener Kundengruppen erfragt werden - unter anderem zum Reiseverhalten, zu Gründen und Barrieren für die Nutzung, zu Preiswahrnehmung und Zufriedenheit.

Die Ergebnisse sollen auch an eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gehen, die Vorschläge zu einem „Ausbau- und Modernisierungspakt“ für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erarbeitet. Darüber wollen Bundesminister Volker Wissing (FDP) und die Länder im Herbst beraten. Neben der zentralen Evaluierung können die Verkehrsverbünde und Länder auch vor Ort selbst Marktforschungen machen, wie es hieß.

Teil des Entlastungspakets

Die Tickets sind Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise und sollen auch ein Schnupperangebot für den ÖPNV sein. Sie kosten pauschal 9 Euro pro Kalendermonat im Juni, Juli und August - für beliebig viele Fahrten in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs überall in Deutschland. Nicht genutzt werden können Fernzüge und Fernbusse. Voraussichtlich an diesem Montag soll auch eine bundesweite App der Branche für die 9-Euro-Tickets an den Start gehen.

Automatische Entlastung bringen die Tickets Millionen Pendlerinnen und Pendlern mit Abos - denn sie sind viel günstiger als normale Monatskarten. Wer ein Monats - oder Jahresabo hat, soll in den drei Monaten nur mit jeweils 9 Euro belastet werden. Geregelt werden soll das nach Branchenangaben über reduzierten Bankeinzug oder Erstattung der Differenz. Bei Semester- oder Jobtickets soll es ähnlich laufen.

