Die Kfz-Zulassungsstellen in Dudenhofen und in Heßheim sind bis auf Weiteres aufgrund eines technischen Problems nur „sehr eingeschränkt arbeitsfähig“. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Dienstag. Ihren Angaben zufolge kommt es deshalb zu längeren Wartezeiten. Die Behörde bittet um Verständnis und arbeitet intensiv an der Behebung des Problems.